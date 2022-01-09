Будьте в Плюсе

Депутат ГД Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер

Хорошо ли подобран заголовок?
Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер.
Газета.Ru
По сообщениям СМИ, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) предложил установить НДФЛ в размере 25% для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов.
ПРАЙМ
Гутенев также отметил правильность высказываний Владимира Путина о предсказуемости налогообложения.
Москва 24
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов, включая НДФЛ.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Депутат Гутенев отметил популистский характер инициативы увеличения НДФЛ до 50%
ФАН13:41
Депутат ГД Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер
Газета.Ru14:02
В ЕР раскритиковали идею о повышении налогов для богатых россиян
URA.Ru13:54
Депутат Госдумы Гутенев назвал популистским предложение повысить НДФЛ до 50%
Комсомольская правда15:01
В Госдуме назвали популизмом предложение повысить богатым НДФЛ до 50%
Московский Комсомолец13:37
Депутат Гутенев назвал популистским предложение повысить налог на доходы физлиц до 50%
Lenta.ru13:27
Глава комитета Госдумы Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер
ПРАЙМ12:57

Интересное

У пациентов после легкой формы коронавируса COVID-19 выявили поражение органов

Долгосрочные последствия могут возникнуть не только при тяжелых формах заболевания COVID-19, это также касается среднетяжелых и легких форм, — сказали специалисты.
Solenka.info10:24

Выжил ли Декстер в конце нового сезона и стоит ли ждать продолжения

Что случилось с Декстером в финале сериала "Декстер: Новая кровь" История судебного эксперта в отделе убийств Майами, а по совместительству — серийного убийцы Декстера Моргана, выходила на экраны в 2006 — 2013 годах.
Комсомольская правда10:40

Вирусолог Чепурнов заявил о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами

Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
РИА Новости10:37

Актер Павел Деревянко улетел на отдых в Таиланд с бывшей женой и двумя дочерьми

Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Тайланде, Павел Деревянко, актер.
Центральная Служба Новостейвчера в 23:42

Историк Галкин заявил, что фильм «Гранит» воспитывает в молодежи мужество и героизм

Сюжет фильма «Гранит», премьера которого состоялась 28 декабря 2021 года на телеканале НТВ, повествует о миссии российских инструкторов в Мозамбике.
Слово и Дело08:54

В Сети появился рендер на водородный кроссовер Audi Glaciah H-Tron

Пытаясь сочетать свойства воды, которая является единственным отходом от водородной силовой установки, со строгими геометрическими чертами, которые присущи экстерьерам современных моделей Audi, Ким нашел вдохновение не в чем ином, как в Полярном круге.
CarsWeek.ru13:49

Стали известны характеристики и дата выхода камеры Leica M11

13 января компания Leica выпустит новую камеру Leica M11. Также стали известны характеристики новинки.
PHG.ru11:43

Китайские ученые заявили о наличии микропластика в почвах тропических регионов

Китайские ученые нашли микропластик в почвах тропических регионов. Об этом пишет ИА СМИ25 со ссылкой на журнал Chemosphere.
Первый Севастопольский14:13

Компания BMW показала 31-дюймовый экран для задних пассажиров

Компания BMW представила на международной выставке электроники CES 2022 новую технологию Theatre Screen.
Журнал Авто.рувчера в 04:19