В договоре купли-продажи указываются: сведения об участниках сделки с указанием их паспортных данных (при этом паспорта предоставляются в оригинале); точное название ТС как указано в ПТС; VIN номер; год производства автомобиля; пробег; мощность и объем двигателя; номер ПТС; номер СТС; госномер; номер двигателя / шасси / кузова / рамы; цвет.
Солнце, возможно, было окружено гигантскими кольцами пыли, похожими на кольца Сатурна, до того, как образовалась Земля и другие планеты солнечной системы, считаю ученые в новом исследовании, 7 января сообщает Live Science.