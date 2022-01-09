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Депутат ГД Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер

Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер.
Газета.Ru
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, как ранее сообщили СМИ, предложил установить НДФЛ в 25% для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов.
Народные новости
Гутенев также отметил правильность высказываний Владимира Путина о предсказуемости налогообложения.
Москва 24
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов, включая НДФЛ.
Комсомольская правда

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Депутат Госдумы Гутенев назвал популистским предложение повысить НДФЛ до 50%
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Депутат ГД Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер
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