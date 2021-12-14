ПолитРоссияДепутат ГД Исаев предостерег от резкого повышения пенсий из-за риска инфляцииДепутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал о капкане из 1990-х годов в случае резкого повышения пенсий.Lenta.ruПо словам Исаева, рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности.РЕН ТВМинистерство труда и социальной защиты РФ начало подготовку новых предложений по индексации пенсий в 2022 году.Экономика сегодняМинтруд сообщает, что уровень повышения пенсий с 2015 года в России гораздо выше инфляции.ПолитРоссияЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссия31 канал ЧелябинскаЦентральная Служба НовостейРамблерАБНKrasnoyarskmedia.ruПетербургский дневникЧто происходитГЛАС.RUKonkurent.ruTvtver.ruФАНСеверпостNewstracker.ruМагнитогорский рабочийРИА ОмскИнформЭкономика сегодняГазета.RuИнвест-ФорсайтПодробнее о событииВ Госдуме заявили, что повышение пенсий загонит страну в «капкан 90-х»Московский Комсомолецвчера в 05:23Депутат Исаев: резкое повышение пенсий приведет к росту инфляции, как в 1990-е годыLenta.ru13 декабря в 14:29«Единая Россия» связывает низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-еBanki Loans13 декабря в 08:11В Госдуме РФ связали низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-е годыАБН13 декабря в 09:16В «Единой России» объяснили низкие пенсии страхом вернуться в 90-еОбщественная служба новостей13 декабря в 06:47В ЕР связали низкие пенсии в России со страхом вернуться в 90-еURA.Ru13 декабря в 06:34В «Единой России» предсказали «капкан 90-х» при «неразумном» увеличении пенсийНациональная служба новостей13 декабря в 05:57Показать ещёОценить1,8KПоделиться