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Депутат ГД Исаев предостерег от резкого повышения пенсий из-за риска инфляции

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал о капкане из 1990-х годов в случае резкого повышения пенсий.
Lenta.ru
По словам Исаева, рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности.
РЕН ТВ
Министерство труда и социальной защиты РФ начало подготовку новых предложений по индексации пенсий в 2022 году.
Экономика сегодня
Минтруд сообщает, что уровень повышения пенсий с 2015 года в России гораздо выше инфляции.
ПолитРоссия

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В Госдуме заявили, что повышение пенсий загонит страну в «капкан 90-х»
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«Единая Россия» связывает низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-е
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В Госдуме РФ связали низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-е годы
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