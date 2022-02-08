RT на русскомДепутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных парВ России нужно повысить до 2 млн рублей сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом.URA.RuВ Госдуме предложили изменить налог на вклады для семейных пар.RZN.infoНалог с процентов по вкладам необходимо платить с первого января 2021 года.Главный региональныйОднако при этом не учитываются положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомДума ТВIzhlifeDeita.ruКубань 24RZN.infoREGNUMПетербургский дневникГлавный региональныйВечерняя МоскваОбщественное телевидение РоссииГазета.RuПодробнее о событииВ Госдуме хотят изменить налогообложение вкладов для семейREGNUM02:40Депутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных парRT на русском22:00Самое цитируемоеВ Госдуме прокомментировали идею увеличить не облагаемую налогом сумму вкладов семьиRT на русском02:31Депутат ГД Нилов предложил увеличить сумму не облагаемого налогом вклада для семейных пар до 2 млнBanki Loans01:43В Госдуме предложили новую налоговую льготу для семейных парURA.Ru02:05В Думе предложили налоговую льготу для семейных парТВ Центр01:18Депутат Нилов предложил увеличить до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьиГазета.Ru00:57В России предложили изменить принцип начисления налога на вклады семейных парКубань 2400:09Показать ещёОценить27Поделиться