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Депутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар

В России нужно повысить до 2 млн рублей сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом.
URA.Ru
В Госдуме предложили изменить налог на вклады для семейных пар.
RZN.info
Налог с процентов по вкладам необходимо платить с первого января 2021 года.
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Однако при этом не учитываются положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.
ТВ Центр

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В Госдуме хотят изменить налогообложение вкладов для семей
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Депутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар
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