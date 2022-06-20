Будьте в Плюсе

Депутат ГД Шеремет анонсировал ответные удары после атаки ВСУ на буровые установки

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
РИА Новости
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.
РИА Новости
В ближайшее время ВС РФ нанесут ответные удары по киевским центрам принятия решений, подчеркнул российский законодатель Михаил Шеремет в интервью изданию РИА Новости.
Политика Сегодня
Как сообщалось ранее в понедельник, сенатор Ольга Ковитиди допустила, что в случае катастрофы на атакованном киевской стороной месторождении «Черноморнефтегаза» мог бы пострадать город Одесса.
Аргументы недели

Подробнее о событии

Депутат Шеремет пообещал ответ России на атаку по вышкам «Черноморнефтегаза»
Pravda.Ru08:41
Депутат Шеремет: в ближайшее время Россия ответит за атаку на «Черноморнефтегаз»
РИА Новости08:05
Самое цитируемое
Шеремет анонсировал удары России по центрам принятия решений в ответ на атаку Черноморнефтегаза
Общественная служба новостей08:06
В Госдуме анонсировали удары по центрам принятия решений на Украине
Московский Комсомолец08:27
Депутат Шеремет: Россия ответит на атаку на буровые ударами по центрам принятия решений
News.ru08:26
Депутат ГД Шеремет анонсировал ответные удары после атаки ВСУ на буровые установки
Lenta.ru08:13
Депутат Шеремет анонсировал ответные удары после атаки на буровые «Черноморнефтегаза»
Газета.Ru08:33

Интересное

Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве на 86-м году жизни

Литовский актер, Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
РИА Новости07:28

Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня

Власти Финляндии откроют границу для российских туристов с 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru08:52

Российские военные нанесли удар «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

Удар был нанесен высокоточной ракетой «Оникс» с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион».
РБК05:47

Аксенов: на буровых платформах «Черноморнефтегаза» во время удара находились 109 человек

Об ударах по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» Аксенов сообщил ранее в понедельник.
РБК07:43

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о гибели 57 офицеров ВСУ после удара «Калибрами»

В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление.
Lenta.ru05:06

Сын Жириновского Игорь Лебедев опроверг слухи о конфликте с отцом

Сын Жириновского Игорь Лебедев заявил kp.ru, что у него не было конфликта с отцом.
Газета.Ru08:28

Курс доллара опустился ниже 55,5 рублей впервые с июля 2015

Американская валюта торгуется на таком уровне впервые с 3 июня 2015 года. Курс евро показывает снижение на 71 коп. или 1,2% — до 58,155 руб.
Коммерсантъ08:50

Bloomberg: Путин через поздравление лидеру Китая Си Цзиньпину направил послание Западу

Президент России Владимир Путин специально выбрал день рождения лидера Китая Си Цзиньпина для переговоров с ним: тем самым он зашифровал послание для западных стран, считает профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.
Lenta.ru07:28

Борису Джонсону сделали операцию под общим наркозом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес плановую операцию на пазухах носа под общим наркозом в лондонской больнице.
Газета.Ru08:49