Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве.
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.
Спецслужбы НАТО начали активно подключаться к абонентам сотовой связи и прослушивать их разговоры, в отдельных случаях дело доходит до блокировки связи, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».
По контракту Армения получает газ по $165 за 1 тыс. куб. м. На фоне санкций Запада, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, Владимир Путин поручил с апреля перевести оплату за российский газ для "недружественных стран" в рубли.