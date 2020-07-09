Общество
КоммерсантъВ «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске. «Открытая Россия» — общественное движение, основанное Михаилом Ходорковским.
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Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Деловое.ТВ 08 июля в 09:40
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Журналист Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Политическая Экспертиза вчера в 06:29
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
Авто
В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход
Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru вчера в 13:51
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Политика
Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным
Зампред СБ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, как после его ухода с должности премьер-министра изменились их отношения с президентом страны.
CT news вчера в 09:19
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today 08 июля в 07:35
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Политика
Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец 08 июля в 21:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
Происшествия
В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
Экономика
Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку
Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК вчера в 22:00
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Гаджеты
Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6
Evo-rus.com вчера в 12:41
Здоровье
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru вчера в 11:07
Гаджеты
Три бюджетных смартфона Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12
«Сяоми» объявила о выпуске стабильной версии MIUI 12 для бюджетных смартфонов Redmi.
Srnsk 08 июля в 20:05
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 12:32