Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» выяснили, что комета C/2019 Y4 (ATLAS), неожиданно распавшаяся весной прошлого года, может быть фрагментом ядра более крупной кометы, которое разрушилось около пяти тысяч лет назад.
Компания Honor, изначально учреждённая как суббренд Huawei, а впоследствии выделенная в независимую компанию, объявила о регистрации собственного суббренда, получившего название Xingyao Terminal Co. Ltd.
В пятницу США ввели ограничения против российских структур и физических лиц, имеющих, по версии Вашингтона, отношение к инциденту с Алексеем Навальным, а также к строительству газопровода "Северный поток - 2".
Bitspower представила и начала в США принимать заказы на Enhance VRAM Backplate Water Block — это специально спроектированный элемент, который обеспечит эффективное отведение тепла от мощной сидеокарты в процессе максимальной нагрузки.