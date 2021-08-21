Родственником разрушившейся кометы ATLAS назвали Большую комету 1844 года

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» выяснили, что комета C/2019 Y4 (ATLAS), неожиданно распавшаяся весной прошлого года, может быть фрагментом ядра более крупной кометы, которое разрушилось около пяти тысяч лет назад.