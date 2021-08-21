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Депутат Ганзя внесла предложение увеличить налоги для богатых

Рост прогрессивного налогообложения позволит выровнять уровень финансовых поступлений россиян, считает депутат Государственной думы Вера Ганзя.
Экономика сегодня
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила увеличить налоги на доходы для богатых россиян.
RuNews24.ru
Парламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.
ПРАЙМ
С 2021 года с ростом дохода будет увеличиваться ставка НДФЛ.
Говорит Москва

С чего всё началось

В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатых
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.
Говорит Москва09:21

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Депутат Ганзя внесла предложение увеличить налоги для богатых
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В Госдуме предложили ввести новый налог для богатых граждан
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Депутат Госдумы Вера Ганзя предлагает увеличить налоги для богатых
RuNews24.ru10:32
Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиян
ПРАЙМ10:16
Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиян
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В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатых
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