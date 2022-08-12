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Депутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмом

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных.
РИА Новости
21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России.
Lenta.ru
СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
РИА Новости
Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram
RT на русском08:49
Депутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмом
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В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram в России
ТАСС07:11
Горелкин допустил разблокировку Instagram, если соцсеть изменит свою политику и извинится
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Депутат Горелкин допустил разблокировку Instagram, если Meta поменяет политику и извинится
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Горелкин: Instagram разблокируют в России, если соцсеть изменит политику
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