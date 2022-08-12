РИА НовостиДепутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмомПосле начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных.РИА Новости21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России.Lenta.ruСК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.РИА НовостиПричиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowKrasnoyarskmedia.ruВашГород.руRuposters.ruCQ.ruИзвестияКапитал страныТелепрограммаРоссийская газетаТК ЗвездаRTVIИнфоповод 24CT newsКурьер. Среда. БердскНародные новостиПрофильСобака.ruИА Красная ВеснаЮгополисАиФ КраснодарТелеканал 360°ФАНРамблерПодробнее о событииДепутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки InstagramRT на русском08:49Депутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмомРИА Новости08:23В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram в РоссииТАСС07:11Горелкин допустил разблокировку Instagram, если соцсеть изменит свою политику и извинитсяРБК07:49Депутат Горелкин допустил разблокировку Instagram, если Meta поменяет политику и извинитсяLenta.ru07:49Горелкин: Instagram разблокируют в России, если соцсеть изменит политикуLife.ru07:48В Госдуме допустили разблокировку Instagram в России, если соцсеть извинится перед россиянамиКоммерсантъ08:18Показать ещёОценить445Поделиться