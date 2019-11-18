Общество
ИзвестияДепутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами. Об этом парламентарий в понедельник, 18 ноября, сообщил ТАСС. По его словам, он «планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе».
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Кино
Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»
Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына 18 часов
В честь знаменательной даты модель опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько кадров, сделанных в роддоме, а также подробно рассказала о том, как проходил процесс родов.
Космос
Представлена «дорожная карта» по наблюдениям черных дыр средней массы
Астрофизики из США рассмотрели возможность обнаружения черных дыр в среднем диапазоне масс при использовании гравитационно-волновых детекторов.
Политика
Трамп заявил о возможности дать показания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний по процессу собственного импичмента.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела
Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Космос
Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Футбол
Экс-наставник сборной Украины: «Зачем зацикливаться на России?! Давайте обыграем Германию»
Бывший наставник сборной Украины по футболу Мирон Маркевич высказал свое отношение к возможной встрече сборных России и Украины на чемпионате Европы-2020.
Общество
Московское метро изменит режим работы
В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.
Наука
Редкие мутации в ДНК признали причиной внезапной остановки сердца
Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета выявили 14 вариантов изменений ДНК, которые влияют на риск смерти от внезапной остановки сердца, пишет издание Medical Xpress.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Происшествия
В Крыму мать убитой девочки на похоронах заставили встать на колени
На похоронах 5-летней девочки в Крыму, которую убил отчим, унизили мать погибшей, требуя встать на колени и просить прощения перед дочерью.
Политика
В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе
Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.