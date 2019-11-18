Общество

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Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами. Об этом парламентарий в понедельник, 18 ноября, сообщил ТАСС. По его словам, он «планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе».
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Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Интерфакс12:20

Депутат Горелкин решил отозвать законопроект о значимых интернет-ресурсах

Forbes07:11

«Яндекс» поддержал решение автора отозвать законопроект о значимых информационных ресурсах

ТАСС06:47

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Коммерсантъ08:05

«Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах

РБК07:41

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости07:09

Эксперт прокомментировал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах

РИА Новости07:34
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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с 5 октября 2016 года.
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