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Депутат Госдумы Аксаков призвал повысить ставку налога для богатых до 35%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали постепенно увеличить налог для богатых до 35%

С 1 января 2021 года в России была введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%. Для остальных граждан ставка НДФЛ осталась на прежнем уровне.
URA.Ru00:12

Подробнее о событии

В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых

ПРАЙМ07:04

Депутат Госдумы Аксаков призвал повысить ставку налога для богатых до 35%

РИА Новости06:29

В Госдуме призвали постепенно увеличить налог для богатых до 35%

URA.Ru00:12

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Московский Комсомолец04:49

В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35 процентов

Национальная служба новостей02:02

Депутаты хотят повысить до 35 % налог состоятельным людям

Финтолк01:49

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