Депутат Госдумы Аксаков призвал повысить ставку налога для богатых до 35%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме призвали постепенно увеличить налог для богатых до 35%
С 1 января 2021 года в России была введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%. Для остальных граждан ставка НДФЛ осталась на прежнем уровне.
URA.Ru00:12