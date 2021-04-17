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Новости Воронежа

Депутат Госдумы Андрей Марков заработал 5 млн 616 тысяч рублей в 2020 году

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Андрей Марков за прошедший год заработал 5 млн 616 тысяч рублей, то есть около 468 тысяч в месяц. Парламентарий владеет земельным участком площадью в 4,6 тысячи «квадратов» и участком земли для ведения садоводства на 800 кв. метров.В источнике
Новости Воронежа
Блокнот Воронеж

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Депутат Госдумы Андрей Марков заработал 5 млн 616 тысяч рублей в 2020 году

Новости Воронежавчера в 16:21

Почти все воронежские депутаты Госдумы стали богаче в ковидный 2020 год

Блокнот Воронежвчера в 08:00
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Интересное

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