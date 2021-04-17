Депутат Государственной Думы от Воронежской области Андрей Марков за прошедший год заработал 5 млн 616 тысяч рублей, то есть около 468 тысяч в месяц. Парламентарий владеет земельным участком площадью в 4,6 тысячи «квадратов» и участком земли для ведения садоводства на 800 кв. метров.

Поделиться