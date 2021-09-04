Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Американские власти, по запросу которых в Швейцарии в марте был задержан российский предприниматель Владислав Клюшин, намереваются обвинить его во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.
Целью визита президента Украины Владимира Зеленского в США было стремление сфотографироваться в Белом доме и получить от американских властей денег, заявила заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) Мелинда Хэринг в статье, вышедшей 3 сентября в The National Interest.
Рейтер - Большие акции выросли в пятницу, помогая мировому фондовому индексу обновить шестой подряд максимум закрытия после того, как слабый отчет о занятости в США, вероятно, помог отодвинуть сроки, когда Федеральная резервная система начнет массированную поддержку экономики.
США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.