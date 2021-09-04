Задержанного в Швейцарии россиянина подозревают во вмешательстве в выборы в США

Американские власти, по запросу которых в Швейцарии в марте был задержан российский предприниматель Владислав Клюшин, намереваются обвинить его во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.