Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали к «безжалостным» действиям против России после слов главы МИД Сергея Лаврова, выступившего против совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.
Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления, одно отравление подтвердилось, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.