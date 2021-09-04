Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали к «безжалостным» действиям против России после слов главы МИД Сергея Лаврова, выступившего против совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.