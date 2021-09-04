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Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Газета.Ru
Арефьев добавил, что на сегодняшний день прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.
Комсомольская правда
Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.
URA.Ru
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равняться 11 950 рублям.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Депутат Госдумы назвал оптимальный размер прожиточного минимума
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
URA.Ruвчера в 16:03

Подробнее о событии

В России предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
Московский Комсомолец02:08
В Госдуме предложили поднять размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
ФАН02:46
В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
Комсомольская правда02:37
В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
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Депутаты посчитали слишком маленьким прожиточный минимум россиян
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Депутат Госдумы Арефьев заявил, что оптимальный размер прожиточного минимума — 25 тысяч рублей
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