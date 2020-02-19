"Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым", - уточнил Исаев. По его словам, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

с чего всё началось

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.

Общество Принят закон о бесплатном горячем питании школьников В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Шоу-бизнес Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.

Политика Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Общество Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Здоровье РФ выделяет 30 млрд рублей на препараты против ВИЧ — глава Мосгорцентра Около 30 млрд рублей выделяется на препараты против ВИЧ и СПИДа, заявил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦП) Алексей Мазус 18 января в эфире радио «Вести ФМ».

Политика В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.