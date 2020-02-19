Политика

КоммерсантъКоммерсантъДепутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
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Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

"Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым", - уточнил Исаев. По его словам, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.
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Российский политик
Российский политический и партийный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года.
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