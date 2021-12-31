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Депутат Госдумы Белик заявил, что западные страны превращают Украину в квазичлена НАТО

Украину превращают в квазичлена НАТО, создавая угрозу безопасности России, для достижения стратегической стабильности РФ важно продолжать диалог со странами Запада, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
РИА Новости
Политик добавил, что западные страны используют Украину «как свой плацдарм для геополитического и военного давления на Россию».
Lenta.ru
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности.
РИА Новости
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
РИА Новости

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В Госдуме рассказали, как Запад делает из Украины «квазичлена» НАТО
Discover2409:22
Депутат Госдумы Белик заявил, что западные страны превращают Украину в квазичлена НАТО
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