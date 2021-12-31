Украину превращают в квазичлена НАТО, создавая угрозу безопасности России, для достижения стратегической стабильности РФ важно продолжать диалог со странами Запада, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Продюсер проекта "Модный приговор" и генеральный директор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий рассказал изданию "Подъем", что юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки по ошибке.
Во время разговора Байден предупредил российского коллегу, что в случае продолжения эскалации на границе Украины Запад разработает «масштабные и беспрецедентные санкции» в экономической и военной сферах.