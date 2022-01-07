«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечёт за собой рост пенсий», — сказала Бессараб.
Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову, а также рассказал, на сколько матчей стоит дисквалифицировать форварда «Бостон Брюинз» Трента Фредерика.
Санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике, предупреждают в администрации президента США, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Военный обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос заявил, что новое и модернизированное вооружения не обеспечат Вооруженным силам Украины преимущество в случае столкновения с ВС РФ.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как "Врата ада", сообщило в пятницу Туркменское телевидение.