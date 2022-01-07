«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечёт за собой рост пенсий», — сказала Бессараб.