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Депутат Госдумы Бессараб заявила, что пенсии россиян вырастут при повышении зарплат

Для существенного роста пенсий в России необходимо, чтобы увеличивались зарплаты, заявила в интервью Ura.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Комсомольская правда
«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечёт за собой рост пенсий», — сказала Бессараб.
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Индексация социальных пенсий в текущем году пройдет в апреле и октябре.
URA.Ru
Пенсии шахтеров и членов летных экипажей индексируются каждые 3 месяца.
Народные новости

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