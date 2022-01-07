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Депутат Госдумы Бессараб заявила, что пенсии вырастут при условии повышения зарплат

Пенсии в России вырастут при условии повышения зарплат в стране, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
RT на русском
«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — подчеркнула Светлана Бессараб.
ФАН
Индексация социальных пенсий в текущем году пройдет в апреле и октябре.
URA.Ru
Пенсии шахтеров и членов летных экипажей индексируются каждые 3 месяца.
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Депутат Бессараб: пенсии россиян повысятся при условии роста зарплат
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Депутат Госдумы назвала условие для роста пенсий в России
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