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Депутат Госдумы Черняк предложил на десять лет запретить YouTube в России

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
РИА Новости
По мнению Черняка, блокировку YouTube-канала "Дума ТВ", освещающего работу российской Госдумы, можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
Югополис
«Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», — подытожил Черняк.
Общественная служба новостей
Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.
RT на русском

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Депутат Госдумы Черняк предложил запретить YouTube в России на десять лет
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Депутат Госдумы Черняк предложил на десять лет запретить YouTube в России
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