По мнению Черняка, блокировку YouTube-канала "Дума ТВ", освещающего работу российской Госдумы, можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
«Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», — подытожил Черняк.
Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».
В свою очередь постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что с появлением субъектов международных отношений в лице двух суверенных республик, ДНР и ЛНР, он не видит смысла в каких-либо мониторинговых миссиях на территории Донбасса.