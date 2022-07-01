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Депутат Госдумы Черняк заявил о контроле флота и ВКС России над островом Змеиный

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота, а также Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Lenta.ru
Позже замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что Киев намерен взять остров под свой контроль.
РИА Новости
"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", – цитирует Черняка РИА Новости.
РЕН ТВ
"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", - подчеркнул Черняк.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Госдуме сообщили, что остров Змеиный остается под контролем ВС России
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Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остается под контролем ВКС и флота России
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