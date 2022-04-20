RT на русскомДепутат Госдумы Даванков сообщил, что регионам предложат продлить майские праздникиВице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») заявил о намерении предложить регионам самостоятельно продлить майские праздники до десяти дней — с 1 по 10 мая.RT на русском5 апреля Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая.Ведомости5 апреля депутат заявил, что дополнительные дни для отдыха помогли бы россиянам с огородами заготовить больше продуктов на осень, так как цены в магазинах постоянно растут.Lenta.ruВыходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowRT на русскомСоюзное ВечеКомсомольская правдаREGNUMТульская служба новостейGorodkirov.ruMariMediaПензаСМИНациональная служба новостейМаяк (г. Сосновый Бор)Вечерняя МоскваNG72.ru31 канал ЧелябинскаРЕН ТВПетрозаводск говоритКараван ЯрмаркаВыберу.руГазета.RuВерсия-СаратовСтрана Советов on-lineЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииДепутат Бессараб: регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздниковИзвестия09:54Депутат Даванков: регионы могут самостоятельно продлить майские праздникиРИА Новости06:22Самое цитируемоеДепутат Госдумы Даванков сообщил, что регионам предложат продлить майские праздникиRT на русском07:33Депутат Даванков: регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздниковПРАЙМ05:49Депутат Госдумы Даванков предложил регионам продлить майские праздники по своей инициативеLenta.ru06:46Депутат Даванков заявил, что регионы могут самостоятельно продлить майские праздникиКомсомольская правда06:39В Госдуме заявили, что майские праздники могут быть продлены по инициативе регионовГазета.Ru06:08В Госдуме предложили регионам самостоятельно продлить майские каникулыМосковский Комсомолец07:16Показать ещёОценить803Поделиться