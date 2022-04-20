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Депутат Госдумы Даванков сообщил, что регионам предложат продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») заявил о намерении предложить регионам самостоятельно продлить майские праздники до десяти дней — с 1 по 10 мая.
RT на русском
5 апреля Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая.
Ведомости
5 апреля депутат заявил, что дополнительные дни для отдыха помогли бы россиянам с огородами заготовить больше продуктов на осень, так как цены в магазинах постоянно растут.
Lenta.ru
Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.
РИА Новости

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