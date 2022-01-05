«Экономического будущее России в 2022 году видится очень хаотичным и деградация будет усиливаться. Восстановительный рост закончился, а о том, что надо что-то делать самостоятельно, господа Силуановы и Набиуллины думать не хотят», — говорит Делягин.
Полиция столицы Казахстана города Нур-Султан пресекла несколько попыток ввести оружие огнестрельное в город, об этом сообщает корреспондент государственного телеканала «Хабар 24» со ссылкой на ведомство.
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.