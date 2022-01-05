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Депутат Госдумы Делягин сделал прогноз об экономическом будущем РФ в 2022 году

Делягин дал собственный прогноз, касающийся будущего российской экономики.
АБН
В наступившем году деградация российской экономики будет только усиливаться.
Deita.ru
«Экономического будущее России в 2022 году видится очень хаотичным и деградация будет усиливаться. Восстановительный рост закончился, а о том, что надо что-то делать самостоятельно, господа Силуановы и Набиуллины думать не хотят», — говорит Делягин.
Solenka.info
Для продолжения экономического роста следует произвести в стране несколько глобальных реформ.
Infox.ru

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Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году
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