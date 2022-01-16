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Депутат Госдумы Делягин: в 2022 году большинство россиян окажутся за чертой бедности

Депутат Госдумы Михаил Делягин предсказал обнищание россиян в 2022 году, пишет
 портал URA.RU.
Lenta.ru
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин назвал бедность населения главным врагом страны, с которым необходимо бороться.
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В три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, добавил Путин.
Lenta.ru
Президент отметил, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.
Lenta.ru

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Депутат Госдумы Делягин прогнозирует обнищание россиян в 2022 году
АБН06:09
Депутат Госдумы предрек обнищание россиян в 2022 году
URA.Ru21:52
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