Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что не верит в планы экспансии талибов

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в другие страны.