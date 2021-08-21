Lenta.ruДепутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПо словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Lenta.ruНалоги на доходы богатых россиян должны быть увеличены, уверена член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.Петербургский дневникПарламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.ПРАЙМС 2021 года с ростом дохода будет увеличиваться ставка НДФЛ.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьФАНФАНЦентральная Служба НовостейПетербургский дневникАБННародные новостиЭкономика сегодняAtas.infoС чего всё началосьВ Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхВ беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Говорит Москва09:21Подробнее о событииДепутат Ганзя внесла предложение увеличить налоги для богатыхЭкономика сегодня11:40Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублейФАН11:29Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянLenta.ru10:05В Госдуме предложили ввести новый налог для богатых гражданОбщественная служба новостей10:31Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПРАЙМ10:16Депутат Госдумы Вера Ганзя предлагает увеличить налоги для богатыхRuNews24.ru10:32В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхГоворит Москва09:21Показать ещёОценить119Поделиться