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Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиян

По словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.
Lenta.ru
Налоги на доходы богатых россиян должны быть увеличены, уверена член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.
Петербургский дневник
Парламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.
ПРАЙМ
Ганзя добавила, что никому не удастся избежать налога, если за ним будет вестись тщательный мониторинг, что не даст уводить средства в офшоры и тень.
Центральная Служба Новостей

С чего всё началось

В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатых
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.
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