Lenta.ruДепутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПо словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Lenta.ruНалоги на доходы богатых россиян должны быть увеличены, уверена член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.Петербургский дневникПарламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.ПРАЙМГанзя добавила, что никому не удастся избежать налога, если за ним будет вестись тщательный мониторинг, что не даст уводить средства в офшоры и тень.Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняАБНAtas.infoФАНПетербургский дневникНародные новостиС чего всё началосьВ Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхВ беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Говорит Москвавчера в 09:21Подробнее о событииДепутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПРАЙМвчера в 10:16Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублейФАНвчера в 11:29Депутат Госдумы Вера Ганзя предлагает увеличить налоги для богатыхRuNews24.ruвчера в 10:32В Госдуме предложили ввести новый налог для богатых гражданОбщественная служба новостейвчера в 10:31Депутат Ганзя внесла предложение увеличить налоги для богатыхЭкономика сегоднявчера в 11:40Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянLenta.ruвчера в 10:05В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхГоворит Москвавчера в 09:21Показать ещёОценить155Поделиться