Задолженность по зарплате в России на 1 августа составила 1,54 млрд рублей

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 579,8 млн рублей (37,7%), в 2020 году - 261,3 млн рублей (17,0%), в 2019 году и ранее - 696,9 млн рублей (45,3%).