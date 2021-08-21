Lenta.ruДепутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПо словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Lenta.ruЧлен комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила увеличить налоги на доходы для богатых россиян.RuNews24.ruПарламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.ПРАЙМС 2021 года с ростом дохода будет увеличиваться ставка НДФЛ.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняAtas.infoАБНФАННародные новостиС чего всё началосьВ Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхВ беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.Говорит Москва09:21Подробнее о событииДепутат Ганзя внесла предложение увеличить налоги для богатыхЭкономика сегодня11:40Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянLenta.ru10:05Депутат Госдумы Вера Ганзя предлагает увеличить налоги для богатыхRuNews24.ru10:32В Госдуме предложили ввести новый налог для богатых гражданОбщественная служба новостей10:31Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиянПРАЙМ10:16Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублейФАН11:29В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатыхГоворит Москва09:21Показать ещёОценить73Поделиться