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Депутат Госдумы Ганзя предложила увеличить налоги для богатых россиян

По словам депутата, рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.
Lenta.ru
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила увеличить налоги на доходы для богатых россиян.
RuNews24.ru
Парламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.
ПРАЙМ
С 2021 года с ростом дохода будет увеличиваться ставка НДФЛ.
Говорит Москва

С чего всё началось

В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы для богатых
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.
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