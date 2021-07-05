Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что считает необходимым вернуться к советской системе "по ключевым государственным позициям", в частности по ценообразованию.В источнике
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В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен
Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы. По её мнению, предпринятые ранее попытки нормализовать ситуацию не увенчались успехом.
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