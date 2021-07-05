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Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что считает необходимым вернуться к советской системе "по ключевым государственным позициям", в частности по ценообразованию.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы. По её мнению, предпринятые ранее попытки нормализовать ситуацию не увенчались успехом.
Говорит Москвавчера в 04:43

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В Госдуме рассказали о способе снизить цены по советской системе

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Депутат предложил снижать цены на товары в России по советскому методу

Телеканал 360°23:52

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

Говорит Москвавчера в 04:43

Как в Советском Союзе. Российский депутат предложила бизнесменам снижать цены на продукты

Русская Планетавчера в 06:15

В России призвали вернуть советскую практику в магазинах

Рамблервчера в 05:57

Депутат Госдумы предложила снижать цены, как в Советском Союзе

URA.Ruвчера в 05:22

Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

РИА Новости22:19
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Конгресс Консервативной народной партии (КНП) Эстонии утвердил в воскресенье бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса в качестве официального кандидата в президенты страны.
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Инфекционист Бунов выступил против, чтобы от COVID-19 прививали в ТЦ и в палатках

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Солёнка.рфвчера в 12:33