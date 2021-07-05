Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что считает необходимым вернуться к советской системе "по ключевым государственным позициям", в частности по ценообразованию.

Общественная служба новостей Общественная служба новостей Life.ru Рамблер Телеканал 360° Русская Планета Репортер64

С чего всё началось В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы. По её мнению, предпринятые ранее попытки нормализовать ситуацию не увенчались успехом. Говорит Москва вчера в 04:43