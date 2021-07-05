Глава СЖР Соловьев призвал с иронией относиться к рейтингам «Репортеров без границ»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание, что организацию представляют несколько человек с "непонятными источниками финансирования", а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.