Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования
Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.В источнике
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По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
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