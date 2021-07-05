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Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
Говорит Москвавчера в 04:43

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Депутат Госдумы призвала регулировать цены как в Советском Союзе

РБК03:28

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

Говорит Москвавчера в 04:43

Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

РИА Новости22:19

Как в Советском Союзе. Российский депутат предложила бизнесменам снижать цены на продукты

Русская Планетавчера в 06:15

В России призвали вернуть советскую практику в магазинах

Рамблервчера в 05:57

Депутат Госдумы предложила снижать цены, как в Советском Союзе

URA.Ruвчера в 05:22

Депутат Госдумы предложила вернуться к советской системе регулирования цен

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