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Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
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