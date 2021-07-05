Депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.

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С чего всё началось В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы. Говорит Москва вчера в 04:43