Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что считает необходимым вернуться к советской системе "по ключевым государственным позициям", в частности по ценообразованию.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
Говорит Москвавчера в 04:43

Подробнее о событии

Депутат Госдумы предложила снижать цены по советской системе

Московский Комсомолец00:04

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

Говорит Москвавчера в 04:43

Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования

РИА Новости22:19

Как в Советском Союзе. Российский депутат предложила бизнесменам снижать цены на продукты

Русская Планетавчера в 06:15

В России призвали вернуть советскую практику в магазинах

Рамблервчера в 05:57

Депутат Госдумы предложила снижать цены, как в Советском Союзе

URA.Ruвчера в 05:22

Депутат предложил снижать цены на товары в России по советскому методу

Телеканал 360°23:52
Интересное

Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова задержан полицией

За несколько дней до убийства Рясков записал видеообращение, в котором рассказал, что он и родственники убитой собрали в 2017 году 15 миллионов рублей, чтобы Пузиковой вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве ее мужа, бизнесмена Дмитрия Пузикова.
Lenta.ruвчера в 12:08

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса в почти триллион рублей

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", — говорится в документе.
РИА Новости23:07