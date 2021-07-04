Депутат Госдумы Ионин предложил компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили компенсировать расходы граждан на ЖКХ
Правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.
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