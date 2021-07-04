Правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.

URA.Ru вчера в 10:20