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Депутат Госдумы Ионин предложил компенсировать расходы россиян на ЖКХ

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме предложили компенсировать расходы граждан на ЖКХ

Правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.
URA.Ruвчера в 10:20

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Депутат Госдумы Ионин предложил компенсировать расходы россиян на ЖКХ

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