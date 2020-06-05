Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
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У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус

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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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