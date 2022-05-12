«Когда мы основные недра продаем в другой валюте, пусть и более распространенной, то мы усиливаем другую валюту. Здесь позиция Владимира Путина абсолютно государственная и правильная», — подчеркнул депутат.
По данным издания, документ запрещает американским военным и госслужащим передавать Киеву детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга.
Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.