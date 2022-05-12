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Депутат Госдумы Хамзаев предложил продавать национальные ресурсы только за рубли

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что международную торговлю ключевыми национальными ресурсами России необходимо осуществлять только в рублях.
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Международная торговля ключевыми национальными ресурсами РФ, такими как нефть, газ, медь, уголь, древесина должна производиться только в рублях, что укрепит российскую валюту.
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«Когда мы основные недра продаем в другой валюте, пусть и более распространенной, то мы усиливаем другую валюту. Здесь позиция Владимира Путина абсолютно государственная и правильная», — подчеркнул депутат.
Lenta.ru
В конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны будут платить за газ в рублях.
URA.Ru

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В Госдуме предложили продавать ресурсы России только за рубли
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