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Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.
Взгляд.ру
Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии – тема геополитического значения.
Взгляд.ру
Из-за пьянства растёт смертность, увеличивается риск проблем с сердцем и онкологией, оно приводит к уменьшению рождаемости и отрицательно сказывается на генофонде.
Pravda.Ru
Если приобретение спиртных напитков будет труднодоступно, может появиться подпольный рынок алкоголя, суррогаты, которые могут нанести вред здоровью людей, заключил парламентарий.
РИА Новости

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В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
Национальная служба новостей01:05
Депутат ГД Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
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