Орангутаны оказались способны самостоятельно научиться пользоваться молотком

В новом исследовании доктор Элиза Бандини и доктор Клаудио Тенни из отдела ранней предыстории и четвертичной экологии из Тюбингенского университета изучали, ломают ли орехи с помощью инструментов другие виды приматов, такие как орангутаны, и как животные могут этому научиться.