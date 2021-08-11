В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.
В новом исследовании доктор Элиза Бандини и доктор Клаудио Тенни из отдела ранней предыстории и четвертичной экологии из Тюбингенского университета изучали, ломают ли орехи с помощью инструментов другие виды приматов, такие как орангутаны, и как животные могут этому научиться.