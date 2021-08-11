Будьте в Плюсе

Депутат Госдумы Калашников призвал власти защитить русскоязычное население Казахстана

В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.
Lenta.ru
Российское посольство в Казахстане не стало комментировать ситуацию с «языковыми патрулями», которые действуют на территории республики.
Readovka News
Видеотчеты публикуются на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы», основателем которого является активист Куат Ахметов.
Московский Комсомолец
Все рейды активисты записывают и выкладывают на канале в YouTube.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Посольство РФ в Казахстане не комментирует ситуацию с языковыми патрулями
АПНвчера в 12:45
Националисты в Казахстане начали преследовать русскоязычных граждан
Московский Комсомолец10 августа в 12:14
Посольство РФ в Казахстане отказалось комментировать деятельность «языковых патрулей»
Readovka Newsвчера в 11:24
Посольство РФ в Казахстане считает преждевременным комментировать тему «языковых патрулей»
ТАССвчера в 09:40
В крупных городах Казахстана националисты проводят «языковые патрули»
Газета.Ru10 августа в 15:07
Посольство РФ в Казахстане отреагировало на акции националистов против русскоязычных граждан
Комсомольская правдавчера в 10:52
В Казахстане националисты устроили «языковые патрули»
Общественная служба новостей10 августа в 11:31

Интересное

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал перелет Зеленского и его подчиненных на остров Змеиный

В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.
РИА Новостивчера в 15:58

Орангутаны оказались способны самостоятельно научиться пользоваться молотком

В новом исследовании доктор Элиза Бандини и доктор Клаудио Тенни из отдела ранней предыстории и четвертичной экологии из Тюбингенского университета изучали, ломают ли орехи с помощью инструментов другие виды приматов, такие как орангутаны, и как животные могут этому научиться.
ГЛАС.RUвчера в 10:10