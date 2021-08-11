Lenta.ruДепутат Госдумы Калашников призвал власти защитить русскоязычное население КазахстанаРоссийское посольство в Казахстане не стало комментировать ситуацию с «языковыми патрулями», которые действуют на территории республики.Readovka NewsВ Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.Lenta.ruВидеотчеты публикуются на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы», основателем которого является активист Куат Ахметов.Московский КомсомолецНа канале сеть видео с извинениями русскоязычной женщины, которая в разговоре с радикалами упомянула, что Актау был основан русскими (город до 1991 года назывался Шевченко).Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРидусРидусЦарьградРидусГазета.RuИнфоСМИТелеканал 360°Readovka NewsБлокнот.руЕвразия.ЭкспертПодробнее о событииПосольство РФ в Казахстане не комментирует ситуацию с языковыми патрулямиАПН12:45Националисты в Казахстане начали преследовать русскоязычных гражданМосковский Комсомолецвчера в 12:14Посольство РФ в Казахстане отказалось комментировать деятельность «языковых патрулей»Readovka News11:24Посольство РФ в Казахстане считает преждевременным комментировать тему «языковых патрулей»ТАСС09:40В крупных городах Казахстана националисты проводят «языковые патрули»Газета.Ruвчера в 15:07Посольство РФ в Казахстане отреагировало на акции националистов против русскоязычных гражданКомсомольская правда10:52В Казахстане националисты устроили «языковые патрули»Общественная служба новостейвчера в 11:31Показать ещёОценить617Поделиться