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Депутат Госдумы Калашников призвал власти защитить русскоязычное население Казахстана

Российское посольство в Казахстане не стало комментировать ситуацию с «языковыми патрулями», которые действуют на территории республики.
Readovka News
В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.
Lenta.ru
Видеотчеты публикуются на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы», основателем которого является активист Куат Ахметов.
Московский Комсомолец
На канале сеть видео с извинениями русскоязычной женщины, которая в разговоре с радикалами упомянула, что Актау был основан русскими (город до 1991 года назывался Шевченко).
Московский Комсомолец

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Посольство РФ в Казахстане не комментирует ситуацию с языковыми патрулями
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