Коронавирус
ЗакC.РуДепутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин. В разговоре с ТАСС Калашников уточнил, что на фоне коронавируса у него развилось двустороннее воспаление легких.
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с чего всё началось
Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.Интерфакс06:28
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Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
Экономика
Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке
Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В России приняли закон о выплатах семьям с безработными
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости вчера в 12:18
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Здоровье
Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы
Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Энергетика
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Общество
В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспресс 15:56
Политика
Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата
Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 19:08
Общество
Онищенко подтвердил, что солнечный свет убивает коронавирус
Онищенко добавил, что существует ультрафиолетовая дезинфекция, которая позволяет убить вирус в закрытых помещениях, передает РИА Новости.
NewInform 01:46
Общество
Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями
Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер 08:53
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47