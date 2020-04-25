Коронавирус

ЗакC.РуЗакC.РуДепутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин. В разговоре с ТАСС Калашников уточнил, что на фоне коронавируса у него развилось двустороннее воспаление легких.
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с чего всё началось

Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.
Интерфакс06:28

Подробнее о событии

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

РБК07:17

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

RT на русском07:39

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Интерфакс08:32

Заразившийся COVID-19 депутат Госдумы Калашников рассказал о самочувствии

РИА Новости08:59

Заболевший COVID-19 депутат Калашников рассказал о своем самочувствии

РЕН ТВ08:00

Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что у него воспаление легких из-за коронавируса

ТАСС06:27

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Российская газета06:53
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Вести.Ru 10:25
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
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Экономика

Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке

Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости вчера в 12:18
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Здоровье

Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
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Наука

Назван способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
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Общество

В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспресс 15:56
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Политика

Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата

Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 19:08
Общество

Онищенко подтвердил, что солнечный свет убивает коронавирус

Онищенко добавил, что существует ультрафиолетовая дезинфекция, которая позволяет убить вирус в закрытых помещениях, передает РИА Новости.
NewInform 01:46
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Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер 08:53
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Кино

Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино

Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
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Общество

Глава Минздрава Ростовской области перенесла сердечный приступ

РБК 18:22
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Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
23
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Леонид Иванович Калашников
Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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