Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.

с чего всё началось

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин. В разговоре с ТАСС Калашников уточнил, что на фоне коронавируса у него развилось двустороннее воспаление легких.

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 60

Политика Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg. 214

Экономика Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Происшествия На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 105

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС. 1,6K

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 428

Общество В России приняли закон о выплатах семьям с безработными Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.

Общество Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля. 121

Финансы Россияне стали забирать валюту со вкладов На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. 45

Здоровье Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.

Энергетика Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор. 17

Политика Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц. 57

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 20

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Общество В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции. 6

Политика Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 23