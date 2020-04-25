Коронавирус
Российская газетаДепутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Об этом депутат от фракции КПРФ рассказал в комментарии информагентствам.
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с чего всё началось
Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.Интерфакс06:28
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