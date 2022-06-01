Вооруженные силы России почти перестали нести потери в ходе спецоперации на Украине, поскольку сменили тактику ведения боевых действий, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
"Теперь спецоперация проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС", - резюмировал Картаполов.
Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в среду в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома), стрелявший мертв, сообщает полиция, добавив, что он был темнокожим, вооружен винтовкой и пистолетом.
Администрация США не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.