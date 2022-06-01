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Депутат Госдумы Картаполов: Россия минимизировала потери на Украине за счет смены тактики

Вооруженные силы России почти перестали нести потери в ходе спецоперации на Украине, поскольку сменили тактику ведения боевых действий, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
Комсомольская правда
«С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — уточнил Картаполов.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
"Теперь спецоперация проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС", - резюмировал Картаполов.
Городской портал Коряжма-поиск

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В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики
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