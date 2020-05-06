Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДепутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом COVID-19, сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова. Ранее госпожа Максимова была госпитализирована с подозрением на ОРВИ.
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Госпитализированная с пневмонией депутат Госдумы Светлана Максимова рассказала, как себя чувствует

ТИА20:04

«Врагу не пожелаешь» – депутат ГД Максимова о своём заражении коронавирусом

АиФ Тверь11:31

У депутата Госдумы от Тверской области Светланы Максимовой подтвердили коронавирус

Tverigrad.ru13:27

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

РБК12:23

Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о состоянии ее здоровья

ТАСС12:36

Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

РИА Новости11:03

У депутата Госдумы от Тверской области Светланы Максимовой коронавирус подтвержден с третьего раза

Tvtver.ru13:31
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
505
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
15
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,3K
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
8,1K
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
159
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
6
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
32
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
112
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
7K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,3K
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
37
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
19
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform 07:45
2
Хоккей

Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина

Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
29
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
1
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
46
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
325
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
7
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
24
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
33
Общество

За два месяца количество безработных в РФ выросло до 1,2 млн человек

Министр труда и соцзащиты Котяков на совещании с членами кабмина заявил, что за последние два месяца количество безработных в стране выросло на 735 тыс. человек.
Полит.ру 09:51
294
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Авто

Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом

Из-за неоднократных проблем с поставками машин Ravon крупные дилеры не «горят желанием» UzAuto Motors сотрудничать с ним.
CarsWeek.ru вчера в 04:28
83
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
7
Здоровье

Число больных COVID-19 в Иркутской области может удвоиться к 12 мая

Напомним, число людей с выявленным коронавирусом в Иркутской области с 18 по 29 апреля составило 140 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 21:25
51
Происшествия

97 нарушителей самоизоляции поймали в Новосибирской области

97 нарушителей режима самоизоляции выявлены в ходе полицейских рейдов с начала мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Новосибирские новости 05:44
24
Армия и оружие

Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая

Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском 06:28
76
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Максимова Светлана Викторовна
Российский политик
Российский фермер, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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