Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 2,1%, до 16,9%, изменение коснулось новостроек и вторичного рынка — эти категории являются самыми популярными ипотечными кредитами, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел поселка Новоайдар в Луганской народной республике, использовав комплекс "Точка-У", передает РИА "Новости", ссылаясь на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса»,-- говорится в прогнозе.