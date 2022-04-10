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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.
РИА Новости
Ряд стран Запада ввел новые санкции против Российской Федерации из-за Украины.
РИА Новости
Депутат добавил, что страны ЕС "совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США".
Газета.Ru
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
РИА Новости

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС
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Депутат Шеремет предложил временно прекратить поставки российского газа в ЕС
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