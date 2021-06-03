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Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Люди, которые когда-либо занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсионных выплат.
ФАН
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
РИА Новости
По мнению депутата Госдумы, необходимо на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.
РИА Новости
Милонов также призвал лишить коллекторов "права называть себя гражданином".
РИА Новости

С чего всё началось

Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности

Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином.
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Подробнее о событии

Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

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