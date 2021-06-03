«Жэньминь жибао» рассказала, кто сможет погубить Россию

Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой.