Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
Люди, которые когда-либо занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсионных выплат.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
По мнению депутата Госдумы, необходимо на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.
С чего всё началось
Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности
Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином.
Говорит Москвавчера в 09:43
Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности
Говорит Москвавчера в 09:43