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Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. "Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", — предложил Милонов.В источнике
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С чего всё началось

Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности

Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином.
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