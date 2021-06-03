Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. "Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", — предложил Милонов.

С чего всё началось Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Говорит Москва вчера в 09:43