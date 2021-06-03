Депутат Госдумы Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. "Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", — предложил Милонов.В источнике
С чего всё началось
Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности
Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином.
Говорит Москвавчера в 09:43
Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им занимать любые должности
Говорит Москвавчера в 09:43