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Депутат Госдумы Нилов призвал увеличить выплаты по уходу за престарелыми до одного МРОТ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов захотел изменить выплаты по уходу за престарелыми людьми.
Lenta.ru
Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.
URA.Ru
В 2021 году правительство упростило оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами.
Lenta.ru
В среднем по России размер пенсии составит 18 984 рубля.
Общественная служба новостей

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Депутат Бессараб высказалась о расширении числа получателей выплат по уходу за престарелыми
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