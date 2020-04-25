Коронавирус
ИзвестияДепутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он сказал в субботу, 25 апреля.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.ТАСС11:11
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По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
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В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Цифровые пропуска введут в 21 регионе
Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
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Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
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Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
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Газета.Ru 15:15
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Алтайская правда 00:32
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ИА Красная Весна 23 апреля в 16:45
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Medical Note 08:38
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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Марат Башаров рассказал, почему расстался с Татьяной Навкой
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Газета.Ru 15:41
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Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings 12:54
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом
Говорит Москва 14:40
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
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Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
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MedikForum.ru вчера в 17:31
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В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
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Российская газета 07:01
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Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот
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Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии
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Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
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Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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