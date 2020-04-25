Коронавирус

ИзвестияИзвестияДепутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он сказал в субботу, 25 апреля.
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Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.
ТАСС11:11

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Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

ТАСС11:11

Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19

РБК11:49

Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

РИА Новости11:37

Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Телеканал 360°11:50

Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Известия11:41

Депутат Госдумы Новиков подтвердил наличие коронавируса и госпитализацию

Газета.Ru11:24

У депутата Госдумы Дмитрия Новикова подтвердился коронавирус

Московский Комсомолец11:21
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Уткин заявил о поражении Соловьева

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
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Общество

Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев

По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
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Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру 23 апреля в 02:18
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 20:20
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Здоровье

Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварстве коронавирусной инфекции

Россиянка Наталья Щепитина, которая ранее была госпитализирована в подмосковном Лапино, рассказала о коварной стороне коронавируса.
ФАН 14:46
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
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Гаджеты

Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux

Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна 23 апреля в 16:45
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал, почему расстался с Татьяной Навкой

Вечерняя Москва 14:57
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
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Спорт

Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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Игры

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CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Религия

Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Говорит Москва 14:40
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

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Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии

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Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

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Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии

Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
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Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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