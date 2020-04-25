Коронавирус
РИА НовостиДепутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом
Новиков стал вторым депутатом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что у него выявили двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.ТАСС11:11
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Коммерсантъ 16:41
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Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек
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Аргументы и Факты - Бурятия 00:33
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Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
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Глава новосибирского МВД подал в отставку
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Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
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Российская газета вчера в 23:26
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Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля
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Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
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Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
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В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки
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Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
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