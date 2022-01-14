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Депутат Госдумы Огуль опроверг слова Иванова о возможности введения платной вакцинации

В комитете Госдумы по охране здоровья не рассматривается введение платной вакцинации от коронавируса для тех, кто еще не сделал прививку.
Lenta.ru
Для тех, кто делал прививку или переболел, ревакцинация останется бесплатной.
Новый День
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС , что бесплатную вакцинацию от ковида в стране отменять не планируют.
Газета.Ru
Сейчас вакцинация любой из четырех российских вакцин от коронавируса проводится бесплатно для граждан РФ.
Znak.com

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Депутат Госдумы Огуль опроверг слова Иванова о возможности введения платной вакцинации
Lenta.ru09:12
В Госдуме опровергли слова депутата о платных прививках от коронавируса
Московский Комсомолец09:49
Депутат Госдумы: минздрав предложил сделать платной первую прививку от ковида
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Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в РФ останется бесплатной
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В Госдуме опровергли слова депутата Иванова о возможности введения платной вакцинации
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С марта вакцинация от коронавируса может стать платной
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