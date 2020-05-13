Коронавирус
Gazeta.SPbДепутат Госдумы Оксана Пушкина болеет коронавирусом
Обо всем зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») написала в своем Telegram-канале. Она заявила, что в среду объявили о двух депутат, заболевших коронавирусом. Пушкина рассказала, что одним из них является она.
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Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом
На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 11 мая в 21:32
Общество
Рособрнадзор назвал возможные даты проведения ЕГЭ в России
Озвучены возможные сроки проведения ЕГЭ для российских школьников, их назвали в Рособрнадзоре.
Экономика сегодня 12:45
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика вчера в 09:53
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Здоровье
Новосибирский кардиодиспансер переоборудуют под инфекционный госпиталь
В Новосибирске областной кардиодиспансер переоборудован под лечение пациентов с коронавирусом.
Atas.info 07:13
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Футбол
Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 16:42
Космос
Астрономы обнаружили слои дымки над шестиугольным вихрем Сатурна
Астрономы проанализировали снимки гигантского шестиугольного вихря на Сатурне, сделанные межпланетной станцией «Кассини», и обнаружили над ним систему из нескольких слоев дымки.
N+1 вчера в 15:39
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Общество
Россиянам открыли способ изготовления антисептика от коронавируса
О способе изготовления антисептика в домашних условиях, который можно использовать как защитное средство от коронавируса, рассказали спасатели.
Петербургский дневник 22:09
Гаджеты
В системную плату Zeal-All ZA-KB1650 встроена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650
Наряду с системной платой ZA-SK1050, в которую встроена видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, компания Zeal-All выпустила похожую модель ZA-KB1650.
iXBT.com 12:36
Происшествия
Девять лесных пожаров ликвидированы в Иркутской области за сутки
В Иркутской области потушено семь новых возгораний: три – в Иркутском районе, два – в Чунском, по одному – в Усольском и Ольхонском районах.
Твой Иркутск 22:29
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
Хоккей
Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»
Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:38
Космос
ИИ составит галактический каталог
Популярная механика 14:30
Происшествия
В Кузбассе пропал без вести 14-летний подросток
Московский комсомолец Кузбасс 21:30
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
Новые автомобили вчера в 06:57
Происшествия
Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург
Самолет АК "Россия" Rossiya-airlines.com "По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления", — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.
REGNUM 10:49
Здоровье
Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье
Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33